غلق مطاعم ومخابز ومداهمة منزل في بنغازي

قرر عناصر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، إغلاق عدة مطاعم ومخابز بالمدينة، «تجاوزت المعطيات الصحية وغير صالحة لتناول أكلها».

ووفق بيان للجهاز، قام عناصر الجهاز بمداهمة منزل يأوي عددا من العاملين بأحد المطاعم، والقبض عليهم بعد وجود مادة المخدر «حشيش» بحوزتهم، كما أنهم لا يملكون مستندات رسمية و ثبوتية.

وشدد الجهاز على أن المطاعم التي قرر إغلاقها «لن تعود لمزاولة عملها إلا بعد إتمام إجراءاتها الصحية والتعهد بنظافة المكان ومرور اللجنة المكلفة من قبل الجهاز للتأكد من الشروط الصحية للمطاعم»..

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