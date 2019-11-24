اخبار ليبيا الان

حجز 500 مركبة غير مسجلة في اجدابيا

تم النشر منذُ ساعتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، الأحد، عن إحالة 500 مركبة للحجز بسبب عدم تسجيلها في مدينة اجدابيا.

وقال الجهاز في بيان نشره بصفحته في “فيسبوك”، إن عناصره قاموا “بحجز عدد من المركبات بمدينة إجدابيا بسبب عدم وجود أوراق ثبوتية وغير مسجلة بمنظومة المرور بالمدينة”.

وأضاف الجهاز أن هذه الخطوة تأتي بعد انتشار موسع في عدة نقاط ومفترقات بالمدينة ومداهمات واسعة يشنها عناصر الجهاز تلبية لقرار القائد العام بخصوص تأمين ونقل جزء من حملات الجهاز لمدينة اجدابيا.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك