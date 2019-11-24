حجز 500 مركبة غير مسجلة في اجدابيا

أعلن جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، الأحد، عن إحالة 500 مركبة للحجز بسبب عدم تسجيلها في مدينة اجدابيا.

وقال الجهاز في بيان نشره بصفحته في “فيسبوك”، إن عناصره قاموا “بحجز عدد من المركبات بمدينة إجدابيا بسبب عدم وجود أوراق ثبوتية وغير مسجلة بمنظومة المرور بالمدينة”.

وأضاف الجهاز أن هذه الخطوة تأتي بعد انتشار موسع في عدة نقاط ومفترقات بالمدينة ومداهمات واسعة يشنها عناصر الجهاز تلبية لقرار القائد العام بخصوص تأمين ونقل جزء من حملات الجهاز لمدينة اجدابيا.

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