شركة سرت النفطية تقدم دعمًا لمستشفى البريقة القروي

أخبار ليبيا24

أكدت إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيـع النفـط والغاز اليوم الأحد على دعمها لمستشـفى البريقة الـقروي بما يتوفر للشركة من إمكانيات.

وقال رئيـس مجـلس الإدارة في شركـة سـرت، ناجي احفاف، إن شركة سرت مهتمة بتقديم الدعـم لمستشـفى البريقـة القـروي بمـا يتوفـر لـدى الشركـة من إمكانيـات ومـا تمنحـه المؤسسـة الوطنيـة للنفـط.

وأكد، أن الشركة تسعى لأن يكـون المستشـفى داعمـا ورافـدا من روافد تقديـم الخدمـات الصحية للشـركة وللمنطقـة.

وجـاءت هذه التصريحات في لقـاء رئيـس مجـلس الإدارة في شركـة سـرت لإنتـاج وتصنيـع النفـط والغـاز ومسـؤول العلاقـات العامـة بمستشـفى البريقة.

ومنحت إدارة المستشــفى خلال اللقاء شهــادة شكــر وتقديـــر لرئيــس مجلــس الإدارة تقديرا لتعـاونـه في صيانـة المستشـفى.

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