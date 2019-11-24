حجز على أكثر من 500 سيارة غير مرخصة بإجدابيا

أخبار ليبيا24

قام جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة بحجز مئات السيارات غير المسجلة بمنظومة قسم المرور والتراخيص في إجدابيا، وذلك منذ بدء حملاته الواسعة في المدينة.

وقال المركز الإعلامي لجهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، اليوم الأحد، إنه أحال أكثر من 500 مركبة آلية إلى الحجز

وجاءت عملية ضبط المركبات منذ بدء الجهاز بالانتشار الموسع في عدة نقاط ومفترقات بالمدينة إضافة إلى المداهمات الواسعة التي نفذتها في إجدابيا قبل أيام معدودة.

ونفذ الجهاز، مداهمات واسعة شملت أوكار الفساد ومروجي الخمور في إجدابيا، حيث قام بمداهمة عدد من المزارع والاستراحات بعد ورود معلومات بوجود نشاط مشبوه داخلها.

وجرى خلال المداهمات ضبط مصانع للخمور داخل هذه وعدد كبير من الذخائر الحية للأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وأكد الجهاز أن حملاته مستمرة داخل المدينة للقضاء على الظواهر السلبية والهدامة بالمدينة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24