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إغلاق مطاعم ومخابز مخالفة في بنغازي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أغلق عناصر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة عدة مطاعم ومخابز في مدينة بنغازي إثر عدم التزامها بالشروط الصحية المطلوبة وباتت منتجاتها غير صالحة للاستهلاك.

وقال الجهاز في بيان بصفحته في “فيسبوك”، الأحد، إن عناصره قاموا بمداهمة منزل يؤوي عددا من العاملين بأحد المطاعم وتم القبض عليهم بعد العثور على مادة الحشيش المخدرة بحوزتهم، لافتا إلى أن هؤلاء العاملين لا يملكون مستندات رسمية وثبوتية.

وأشار الجهاز إلى أن كل المطاعم التي أقفلت من قبله لن تعود لمزاولة عملها إلا بعد إتمام إجراءاتها الصحية، والتعهد بالالتزام بنظافة المكان ومرور اللجنة المكلفة من قبل الجهاز للتأكد من التزام المطاعم بالشروط الصحية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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