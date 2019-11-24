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الثني يبحث تسريع عودة الليبيين المُهجّرين بمصر

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، ضرورة الإسراع في إعادة الليبيين المُهجّرين في مصر إلى بلادهم وتوفير احتياجاتهم.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الثني بمقر إقامته في القاهرة، الأحد، مع وزير الصناعة السنوسي صالح، ووزير الخارجية عبدالهادي الحويج، ووزير الشؤون الاجتماعية فتحية حامد، لبحث مستجدات ملف المُهجّرين في مصر.

وقالت الحكومة المؤقتة في بيان إن الاجتماع يأتي استمرارا لمتابعة الثني لملف عودة المهجرين الليبيين في مصر إلى بلادهم طوعيا برعاية الحكومة ضمن فتحها ملف المصالحة الوطنية وتطبيق قانون العفو العام.

وجدد الثني التأكيد على أن ليبيا لكل الليبيين وأنه يجب الحفاظ على كرامة المواطن الليبي أينما وجد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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