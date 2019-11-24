السفير الليبي بالأردن يأمل أن يكون لليبيا رئيسًا منتخبًا قادرًا على مكافحة الفساد

أخبار ليبيا24

أعرب السفير الليبي لدى المملكة الأردنية، محمد البرغثي، اليوم الأحد، عن تطلعه لأن يكون لليبيا رئيسًا منتخبًا وقد أخذ على عاتقه مهمة التواصل مع العقول الليبية المهجر، ويأخذ على عاتقه بحزم على مكافحة الفساد، للمساهمة في بناء الدولة المأمولة.

وقال البرغثي، في تدوينة على فيسبوك، “أتطلعُ اليوم الذي أرى فيه رئيساً مُنتخباً لبلادي، وقد أخذ على عاتقه مهمة التواصل مع العقول الليبية في المهجر، ودعوتها للمساهمة في بناء دولتنا الوطنية المأمولة، ليبيا تستحق ونحن قادرون”.

وكان البرغثي، قد أعرب في وقت سابق عن تطلعه لأن يكون لليبيا رئيسًا منتخبًا وقادرًا على محاربة الفساد لضبط المال العام، مشيرًا إلى أن ضبط المال سيضبط الدولة.

وقال البرغثي، “أتطلعُ إلى اليوم الذي أرى فيه رئيساً مُنتخباً لبلادي، يُدرك أن التحدي الأكبر الذي يواجه الدولة هو الفساد، عليه أن يكون عازماً حازماً في مواجهة هذا الوباء، ينبغي أن تُطور التشريعات، تُرسم السياسات، ويتم الاستعانة بكل الوسائط والأدوات لضبط المال العام، إذا ضُبط المال ضُبطت الدولة”.

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