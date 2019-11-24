باشاغا يصدر تكليفا بضبط الشقعابي منسق القاعدة وداعش في ليبيا

أصدر وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، كتابا إلى 9 جهات تابعة للوزارة يتضمن تكليفا بالقبض على عماد فرج منصور الشقعابي، المنسق العام بين تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي وتنظيم “داعش”.

ووفقا للكتاب، كلّف وزير داخلية الوفاق، كل من رئيس جهاز الردع، ورئيس جهاز المباحث الجنائية، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي، ومدير الإدارة العامة لأمن المنافذ، ومدير أمن طرابلس، ومدير أمن مصراتة ورئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية ورئيس مكتب المعلومات والمتابعة ورئيس قوة العمليات الخاصة، بعملية القبض على الشقعابي.

كما وجه باشاغا، برقية مماثلة إلى كل من النائب العام ورئيس مصلحة الجوازات، لإصدار مذكرة ضبط ووضع “الشقعابي” في قوائم الممنوعين من السفر.

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