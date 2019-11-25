السويحلي: زياراتي للمحاور لا تروق لـ الرئاسي..والوفاق تتهمني بتحريض المسلحين ضدها

أكد عضو مجلس الدولة عبد الرحمن السويحلي، ضرورة توحيد صفوف وجهود قوات الوفاق لاجتثاث ما أسماه مشروع “عودة الاستبداد”، مضيفا، أنّ نجاح بناء دولة ليبيا المدنية الديمقراطية مرهون بتحقيق هذا الهدف، وفق قوله.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها الرئيس السابق لمجلس الدولة، لقوات عملية “بركان الغضب” بمحور وادي الربيع جنوب العاصمة طرابلس، وثقها في مقطعين مصورين نشرهما، الأحد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل فيس بوك.

وتابع: “من الخطوط الأمامية نجدد العهد اليوم، فقد رأينا عزمًا من أبطال وقادة محور وادي الربيع على دحر قوات حفتر، حيث الهمم والمعنويات تعانق السماء”

وقال “السويحلي”، إنه خلال تجوله في المحور وقف على بعض المراصد القتالية، في وقت لا تروق فيه زياراته المتكررة هذه لأعضاء ورئيس المجلس الرئاسي، مؤكدا تعرضه للكثير من الشائعات على يد حكومة الوفاق، من بينها أنه “يقوم بتحريض المسلحين ضدهم، بدعوى التقصير وعدم تقديم المطلوب”

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