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السويحلي: بناء الدولة الديمقراطية في ليبيا مرهون بدحر “قوات حفتر”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشر رئيس المجلس الأعلى للدولة السابق، عبدالرحمن السويحلي، صورا لهُ مع مسلحي الوفاق، في أحد محاور القتال في طرابلس.

وأضاف السويحلي في تعليقه عن زيارته، إن بناء الدولة الديمقراطية مرهون بتوحيد الصفوف واجتثاث مشروع عودة الاستبداد، ودحر “قوات حفتر”.

وتابع عبدالرحمن السويحلي، تعليقه على الصور التي نشرها عبر حسابه على تويتر، أنه رأى  عزيمة لدى مسلحي المجموعات المسلحة، في حربها ضدها الجيش الوطني.

وأظهر مقطع فيديو، نشره السويحلي، عبر حسابه على تويتر، حديث أجراه مع مسلحي الوفاق، حول سير معاركهم ضد الجيش الوطني.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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