إدارة الرصد والاستجابة تصدر نشرتها الوبائية للأسبوع 46

أصدرت إدارة الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، النشرة الوبائية الليبية لشبكة الإنذار المبكر والاستجابة، للأسبوع الـ46 من الفترة 11 نوفمبر وحتى 17 نوفمبر.

وأشارت الإدارة عبر صفحتها على الفيسبوك، أن الأسباب الرئيسية للمرضى، هي الالتهابات التنفسية العليا والسفلى والإسهالات.

وبحسب ما أصدرته النشرة الوبائية، فإن عدد حالات ” اشتباه” إرتفاع الحرارة والطفح الجلدي، فإنها بلغت 11 حالة اشتباه، في حين بلغ عدد حالات الإصابة بالسحايا 10 حالات اشتباه، فضلا عن عدد 3 حالات اشتباه سعال ديكي.

وبيّنت إدارة الرصد والاستجابة السريعة، عن الأمراض المنقولة بالمياه، إن عدد الحالات المصابة بلغت 28 حالة اشتباه بمتلازمة يرقان. وعن الأمراض الجلدية، فقد تم تسجيل 437 حالة اشتباه بالليشمانيا.

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