تشاد: ولد عبدالعزيز خسر منصب مبعوث الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا

ذكر الرئيس التشادي، إدريس ديبي، إن الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبدالعزيز، كان مرشحا كمبعوث للاتحاد الأفريقي إلى ليبيا، لكنّ أطرافا عرقلت اقتراح وترشيح ولد عبدالعزيز.

وأوضح ديبي، بسحب ما نشره موقع “الموريتاني”، ونقلا عن مجلة “جون أفريك” الفرنسية، التي أجرت معه اللقاء، الاتحاد الأفريقي كان ينوي ترشيح الرئيس الموريتاني السابق، كمبعوثا إلى ليبيا.

ولمّح الرئيس التشادي، إلى أن قوى كبرى، تقف خلف منع ترشيح محمد ولد عبدالعزيز، للمنصب الذي كان من المتوقع أي يحظى بقبول أفريقي ودولي، مضيفا في حديثه، أن الاتحاد الأفريقي لديه الرغبة في حل الأزمة الليبية، لكنّ أطراف دولية تمنع حدوث ذلك.

ورجّح موقع “الموريتاني”، إن القوى الكبرى، التي ذكرها الرئيس إرديس ديبي، هي فرنسا وأمريكا.

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