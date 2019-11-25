“صبراتة التعليمي” يوقّع اتفاقية تعاون مع الأكاديمية العربية الأفريقية

وقّع مدير عام مستشفى صبراتة التعليمي، اتفاقية تعاون مع الأكاديمية العربية الأفريقية للدراسات والمتخصصة في تأهيل العناصر الطبية والطبية المساعدة.

وتنصّ الاتفاقية، على تأهيل وتدريب عدد من الأطباء والتمريض في مختلف التخصصات وإقامة ورش عمل بالمستشفى.

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة المستشفى، عن البدء في تجهيز وحدة متكاملة، لحديثي الولادة وعناية حديثي ولادة، لتغطية وتلبية الاحتياج للمنطقة الغربية، خصوصا لهولاء الفئة من المرضى

وأشارت إدارة المستشفى، إن القسم سيتم افتتاحه خلال الأسابيع القادمة، بمجهودات ذاتية من المستشفى.

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