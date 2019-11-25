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بن فليس: سأعمل على إحياء الاتحاد المغاربي.. وليبيا تحتاج للحوار

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن المترشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر، علي بن فليس، أنه سيعمل على إحياء مشروع الاتحاد المغاربي، إضافة إلى مراجعة العلاقة مع الاتحاد الأوروبي.

وأشار بن فليس، إن برنامجه الرئاسي، يتضمن مقترحا حول إحداث مجلس أمن قومي، معني بالملفات الكبرى بدول الجوار، مضيف في حديثه، إن دول الجوار مثل ليبيا التي تعيش أوضاعًا غير مستقرة محتاجة للحوار.

وأوضح المترشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر، بحسب ما نشرته صحيفة الشروق الجزائرية، إن السياسات الخارجية للجزائر، ستعتمد على عدم التدخل في شؤون الغير، وستدعم سيادة الدول وشؤونها الداخلية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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