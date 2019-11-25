الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم

أعلنت جمعية رؤية لهواة الفلك، إن توقعات الطقس اليوم الاثنين على ليبيا، تشير إلى بداية السحب الممطرة على مناطق سهل بنغازي، والجبل الأخضر، مصحوبة بأمطار خفيفة، بينما من المتوقع أن تتضاعف كيمة الأمطار، ما بين متوسطة إلى جيدة، يوم الغد الثلاثاء.

وأشارت، أن الأجواء العامة، تتجه إلى انخفاض ملحوظ، بدرجات الحرارة، لتكون 18 مئوية بساحل بنغازي، و15 مئوية بمرتفعات الجبل الأخضر.

وأوضحت “طقس ليبيا” وهي صفحة على الفيسبوك، مختصة بالأحوال الجوية في ليبيا، بتغير أحوال الطقس في المناطق الغربية، مع نشاط للرياح وانخفاض بدرجات الحرارة.

وأضافت “طقس ليبيا”، إن الانخفاض بدرجات الحرارة، جاءت من تأثير المخنخفض الجوي جنوب إيطاليا، والذي يتحرك نحو الشرق.

وأشارت في متابعتها لأحوال الطقس، إن اليوم الاثنين، سيشهد انخفاضا تدريجيا، في درجات الحرارة، بمناطق الخليج والشمال الشرقي، بتراجع للحرارة واتجاه الرياح إلى غربية.

وأوضحت أن موجة الانخفاض، ستشهدها مناطق الجنوب، في غدامس والجفرة ومناطق الجنوب الغربي، وستبقى درجات الحرارة مرتفعة في الجنوب الشرقي، مع بداية يوم الغد الثلاثاء.

وتوقعت “طقس ليبيا”، أن تتكاثر السحب على الساحل من طرابلس وحتى مصراتة، على فترات مع احتمال هطول أمطار خفيفة، وزخات متفرقة خلال اليومين القادمين.

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