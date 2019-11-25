إيطاليا تمنع رسو سفينة إنقاذ إسبانية على متنها 73 مهاجرا

قال رئيس بعثة إنقاذ إسبانية، إن السلطات الإيطالية رفضت السماح بدخول سفينة “أوبن آرمز” وعلى متنها 70 مهاجرا إفريقيا، إلى أحد موانئ البلاد، وسط ظروف صعبة بالبحر المتوسط.

ووفقا لموقع إذاعة “مونت كارلو” الفرنسية، فقد جرى انتشال 73 مهاجرا، كانوا مكدسين في قارب مطاطي، على بعد نحو 50 ميلا قبالة ليبيا مساء يوم الأربعاء.

وقال ريكاردو جاتي، رئيس بعثة “أوبن آرمز”، إن إيطاليا سمحت للسفينة بدخول مياهها الإقليمية للاحتماء من عاصفة لكنها رفضت رسو السفينة، مؤكدا أن روما اقترحت أن ترسو السفينة في ميناء طرابلس الليبي.

وقال جاتي: “لا نزال نطلب ميناء آمنا لنزول (المهاجرين) وهو واجب قانوني ملزم للحكومة وفقا للاتفاقات الدولية. معنا أشخاص على متن السفينة ينبغي إنزالهم لأسباب صحية”.

وفي حادث آخر قالت قوات خفر السواحل الإيطالية إنها انتشلت في وقت سابق من يوم الأحد جثث خمس نساء بعد انقلاب قاربهن بسبب سوء حالة البحر يوم السبت وهي الآن في جزيرة لامبيدوسا.

وأوضح بيان خفر السواحل أن ثلاثا منهن جرى انتشالهن من البحر بينما عُثر على جثتي اثنتين على الشاطئ. وجهود الإنقاذ مستمرة لكن سوء الأحوال الجوية يعرقلها.

وأنقذ خفر السواحل يوم السبت 149 شخصا منهم 13 امرأة وثلاثة أطفال من داخل سفينة كانت على وشك الغرق على بعد أقل من ميل واحد قبالة لامبيدوسا.

ونقل مصدر قضائي عن ناجين قولهم إن عددا يصل إلى 20 شخصا ما زالوا مفقودين. والمفقودون من الجزائر وتونس وباكستان.

ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة تأكد غرق ما يقرب من ألف شخص خلال محاولات المهاجرين عبور البحر المتوسط هذا العام.

المصدر: “مونت كارلو”

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