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دغيم: يطالب بمعاملة المهجرين الليبيين منذ 2011 وحتى مايو 2017 بنفس الضوابط

تم النشر منذُ 36 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

التقى عضو مجلس النواب زياد دغيم، وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة، عبد الهادي الحويج، بالعاصمة المصرية القاهرة، لمناقشة قضية إعادة المهجرين وتعويضهم .

دغيم ذكر في تصريحات صحفية أنه تم الاتفاق على إصدار “الحويج” توضيحًا لرؤية الحكومة المؤقتة، حول الملف، بما يضمن معاملة كل الليبين المهُجرين منذ 2011م، وحتى مايو 2017م، بنفس الدرجة والضوابط، وأحقيتهم بالعودة الآمنة وجبر الضرر وتعويضهم .

وتابع أنه تم الاتفاق علي تشكيل لجنة وزارية بالخصوص، في إطار المصالحة العامة والعدالة الانتقالية والتشريعات النافذة، موضحًا أن ذلك يتطلب إصدار مؤسسات الدولة قائمة بالمتهمين لاستثنائهم من العودة إلى حين تسوية أوضاعهم القانونية عبر قضاء نزيه وحماية الدولة ومؤسساتها الشرعية المحايدة الضامنة للمصالحة الوطنية.

وأضاف “كما تم مناقشة الأولوية الملحة للنواب وعلى رأسهم النائب عصام الجهاني، وهو موضوع النازحين والمتضررين بشكل عام ومنها تاورغاء ودرنة ومناطق بنغازي”،

وأوضح أن الأمر يحتاج لجهود أكبر، وتنظيم سكان قاريونس والليثي وقنفودة ووسط البلاد والصابري ودرنة وتاورغاء أنفسهم لسهولة حركتهم مع النواب لنيل حقوقهم والتي تصل إلى ثلاثة مليار دينار ليبي بالتدريج بداية من إلزام الحكومة بقرار من مجلس الوزراء يضمن حقهم.

وأعرب النائبان في مجلس النواب زياد دغيم وعصام الجهاني، عن استغرابهما من تجاهل الحكومة المؤقتة لسنوات تعويض سكان إقليم برقة خاصة مدينة بنغازي عن الأضرار وهدم البيوت بحجة عدم توفر المال، ما جعل معاناة النازحين والمهجرين منذ عام 2014م مستمرة حتى اليوم.

وانتقد النائبان، في بيان مشترك، الخميس الماضي، عدم وضع الحكومة المؤقتة خطة ومعايير ولم تبذل جهودا وخطوات لإعادة المهجرين والنازحين من سكان المدينة غير المتورطين منهم في أي تهم بذاتهم والذين هاجروا إلى طرابلس ومصراتة وخارج ليبيا لأسباب مختلفة، كما لم تباشر الحكومة بجبر الضرر وتعويض المتضررين.

واعتبر النائبان أن الحكومة تتعامل بانتقائية مع المهجرين، لاسيما أنها أعلنت منح تعويضات للنازحين من النظام الجماهيري، معربان عن شعورهما بالقلق العميق لأن يؤدي الأمر إلى تغير ديمغرافي لعاصمة برقة، مدينة التنوع والتعدد السياسي ولاجتماعي، وفقا للبيان.

وطالبا الحكومة المؤقتة بتخصيص قيم تعويض المتضررين من الحرب والذين وثقوا خسائرهم وفق تقديرات مندوبي المحكمة وهيئة المرافق العامة وإجراء اللازم من الخطوات تجاه بقية المهجرين أيضا.

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    إحـــذروا هذا الشخص ( أحمد علي مصباح الدردفي )
    قصير القامة , طوله : اقل من متر وربع تقريباً , لديه لحية متوسطة واسمر البشرة بكثرة , يلبس في نظارات شمسية
    مقيم بشارع ميزران بالتحديد :
    الدور الثالث في عمارة بيضاء مكانها في موقف سيارات مصرف الادخار .
    لديه شركة محاماة باسم ( شركة ديوان العدالة ) ويقوم بتأجير العقارات للناس
    سجين سابق في سجن الكويفية ببنغازي لمدة 3 سنوات في قضايا جنائية مختلفة

    القضايا التي سجن من أجلها وأعترف بها :
    تزوير أرقام وطنية لأشخاص أجانب بالتحديد تـشـاديـيــن .
    سرقة مبالغ مالية ضخمة من أشخاص معروفين بالتحديد من جيرانه في بنغازي وهذا السبب هـروبـه من بنغازي من مدة 5 سنوات بعد ان فـرا يعني هـرب من سجن الكويفية بمساعدة احد الحراس ومنها اقام في شارع ميزران طرابلس في العنوان المذكور .
    لديه توكيلات خاصة مزورة باسمه على حسابات مصرفية تتبع أشخاص والتي سحب منها مبالغ
    كما يملك أختام محرر عقود مزورة .
    المجني قام بتأسيس مؤسسة خيرية باسم مؤسسة منارة بنغازي للمهجرين والنازحين بزعمة مساعدة العائلات النازحة وهذا الامر غير صحيح لا يساعد في العائلات ولا حتى الأيتام والأرامل

    بل يأخذ في نسخ من الأوضاع العائلية والأرقام الوطنية و صور من كتيب العائلة من الناس بدون علمهم ويذهب بهذه المستندات لـلـجـان النازحين سواء في طرابلس المركز او المجلس المحلي المنصورة والهلال الأحمر و مقر توزيع مساعدات الامم المتحدة المعروف في منطقة السراج عند جمعية ايادي الخير .

    وذلك لاخذ واستلام المساعدات العينية او المادية لهذه الاسر بدون علم هذه الأسر وأصحابها . ايضا يستلم في السلع التموينية او اي مساعدات تأتي بأسماء هذه العائلات وهي تكون في الاساس للاسر ويقوم ببيعها بالاضافة الي الادوية وغيرها من الاغطية والمساعدات الاخرى الخاصة بالنازحين ولم يعطي اي اسرة واحدة اي شي .
    فنرجوا من الجميع عدم التعامل معه بأي طريقة من الطرق فهذا الشخص معروف في بنغازي بانه نصاب ومحتال وخاصة في شارعه بالتحديد في شارع الذهب ببنغازي فرا هارب من سجن الكويفية بنغازي في شهر 1 / 2014 لان النيابة والجيران يلاحقونه ومرفوع ضده عدة قضايا جنائية قانونية ومذكرات قانونية من النيابة العامة بنغازي .
    هذه أرقام هواتفه الشخصية : 0923167885 ـ 0925109802 ـ 0922796616
    0916807894 ـ 0915109802 ـ 0915109805
    يفتح في بعض منها ويغلق في الأخر حتى لا يتابعه أحــد .

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