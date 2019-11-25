السويحلي: الديمقراطية في ليبيا رهن دحر “قوات حفتر”

نشر رئيس المجلس الأعلى للدولة السابق، عبدالرحمن السويحلي، صورا لهُ مع مسلحي الوفاق، في أحد محاور القتال في طرابلس.

وأضاف السويحلي في تعليقه عن زيارته، إن بناء الدولة الديمقراطية مرهون بتوحيد الصفوف واجتثاث مشروع عودة الاستبداد، ودحر “قوات حفتر”.

وتابع عبدالرحمن السويحلي، تعليقه على الصور التي نشرها عبر حسابه على تويتر، أنه رأى عزيمة لدى مسلحي حكومة الوفاق ، في حربها ضد قوات عملية الكرامة.

وأظهر مقطع فيديو، نشره السويحلي، عبر حسابه على تويتر، حديث أجراه مع مسلحي الوفاق، حول سير معاركهم ضد قوات الكرامة.

راطية في ليبيا رهن دحر “قوات حفتر”

نشر رئيس المجلس الأعلى للدولة السابق، عبدالرحمن السويحلي، صورا لهُ مع مسلحي الوفاق، في أحد محاور القتال في طرابلس.

وأضاف السويحلي في تعليقه عن زيارته، إن بناء الدولة الديمقراطية مرهون بتوحيد الصفوف واجتثاث مشروع عودة الاستبداد، ودحر “قوات حفتر”.

وتابع عبدالرحمن السويحلي، تعليقه على الصور التي نشرها عبر حسابه على تويتر، أنه رأى عزيمة لدى مسلحي حكومة الوفاق ، في حربها ضد قوات عملية الكرامة.

وأظهر مقطع فيديو، نشره السويحلي، عبر حسابه على تويتر، حديث أجراه مع مسلحي الوفاق، حول سير معاركهم ضد قوات الكرامة.

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