مرشح رئاسي جزائري: سأعمل على إحياء الاتحاد المغاربي..وليبيا تحتاج للحوار

أعلن المرشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر، علي بن فليس، أنه سيعمل على إحياء مشروع الاتحاد المغاربي، إضافة إلى مراجعة العلاقة مع الاتحاد الأوروبي.

وأشار بن فليس، إن برنامجه الرئاسي، يتضمن مقترحا حول إحداث مجلس أمن قومي، معني بالملفات الكبرى بدول الجوار، مضيفا في حديثه، إن دول الجوار مثل ليبيا التي تعيش أوضاعًا غير مستقرة محتاجة للحوار.

وأوضح المرشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر، بحسب ما نشرته صحيفة الشروق الجزائرية، إن السياسات الخارجية للجزائر، ستعتمد على عدم التدخل في شؤون الغير، وستدعم سيادة الدول وشؤونها الداخلية.

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