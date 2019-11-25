الثني يبحث من القاهرة مستجدات عودة المهجرين الليبيين إلى ديارهم وتطبيق قانون العفو العام

ليبيا – التقى رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الأحد بمقر إقامته في جمهورية مصر بمدينة القاهرة مع وزير الصناعة السنوسي صالح ووزير الخارجية والتعاون الدولي عبدالهادي الحويج ووزير الشؤون الأجتماعية فتحية علي حامد.

اللقاء عقد وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للحكومة لبحث مستجدات ملف عودة المهجرين الليبيين في مصر إلى البلاد طوعياً ضمن فتح الحكومة لملف المصالحة الوطنية وتطبيق قانون العفو العام.

وناقش الثني أوضاع المهجرين بجمهورية مصر، مشدداً على ضرورة الإسراع في إعادة المهجرين إلى ليبيا وتوفير احتياجاتهم.

كما جدد رئيس الحكومة المؤقتة التأكيد على أن ليبيا لكل الليبيين وأنه يجب الحفاظ على كرامة المواطن الليبي أينما وجد وحيثما كان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية