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إطلاق برنامج وطني لعودة المهجرين الليبيين في الخارج

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أطلقت الحكومة المؤقتة مبادرة إنسانية واجتماعية، تمثلت في البرنامج الوطني لعودة المهجرين الليبيين في الخارج، وذلك لتشجيعهم على العودة إلى أرض الوطن .

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها أمس، إن هدف البرنامج هو إعادة كل المواطنين الليبيين الذين هجروا من بيوتهم قسرا، بسبب موقفهم السياسي، أو فروا من فوضى المليشيات والإرهاب في السنوات الماضية، مشيرة إلى أن كل المواطنين الليبيين سواء أمام القانون.

هذا وشددت الوزارة في بيانها على أن عودة المهجرين الليبيين إلى وطنهم هي رسالة واضحة للعالم بأن جزءا كبيرا من البلد ينعم بالأمن والأمان، بفضل الله، ثم بفضل تضحيات أبناء القوات المسلحة العربية الليبية.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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