قريمة يكشف أسباب الاستقالة الجماعية لأعضاء محلي تاورغاء

عقد بمقر المجلس المحلي تاورغاء، صباح أمس الأحد، اجتماعا موسعا ضم رئيس وأعضاء المجلس المحلي تاورغاء لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة والمتعلقة بالمدينة.

وقال عضو المجلس المحلي ورئيس لجنة الأزمة تاورغاء مصطفى قريمة، في تصريح لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، إنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات أبرزها عزم أعضاء المجلس تقديم استقالة جماعية وتسليم زمام الأمور لمجلس تسييري يتم اختياره من قبل مكونات المجتمع التاورغي، قائلا ” سيتم تحديد موعد لعقد اجتماع لأهالي تاورغاء لاختيار مجلس محلي جديد بالتوافق، وذلك إلى حين استقرار البلاد وإقامة انتخابات سلطة محلية منتخبة”.

وتابع قريمة، أنه تم خلال الاجتماع بحث أخر المستجدات داخل تاورغاء وملف التلوث البيئي، وانتشار مرض اللشمانيا، وطرق مكافحته بالتواصل مع الجهات الرسمية ذات علاقة والجهات غير الرسمية بالخصوص، إضافة إلى مناقشة حالة المخيمات التي سيتم اخلائها وفق طلب الجهات الرسمية الواقعة داخل نطاقها الإداري والمخيمات هي الدعوة الإسلامية طرابلس، مخيمي الفلاح 1 والفلاح 2 طرابلس ومخيم شركة اثيب ترهونة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا