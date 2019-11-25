الليبي لمكافحة الأمراض: تسجيل 437 حالة اشتباه بـ الليشمانيا في أسبوع

أصدرت إدارة الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الليبي لمكافحة الأمراض، النشرة الوبائية الليبية لشبكة الانذار المبكر والاستجابة للأسبوع الـ 46 من الفترة 11 نوفمبر وحتى 17 نوفمبر الجاري.

وذكرت الإدارة خلال النشرة الوبائية، أن عدد حالات “اشتباه” ارتفاع الحرارة والطفح الجلدي بلغت 11 حالة اشتباه، في حين بلغ عدد حالات الإصابة بالسحايا 10 حالات اشتباه، فضلا عن عدد 3 حالات اشتباه سعال ديكي.

وعن الأمراض المنقولة بالمياه، بيّنت الإدارة من خلال نشرتها الوبائية تسجيل 28 حالة اشتباه بمتلازمة يرقان، وفيما يتعلق بالأمراض الجلدية تم تسجيل 437 حالة اشتباه بمرض الليشمانيا.

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