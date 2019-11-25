وكالة: ترجيحات بعقد قمة برلين مطلع العام المقبل

رجحت وكالة الأنباء الألمانية عقد قمة برلين بشأن ليبيا مطلع العام المقبل.

وأوضحت الوكالة أنه من المخطط عقد اجتماع تحضيري بين دبلوماسيين رفيعي المستوى منتصف ديسمبر المقبل، وأنه من المحتمل أن يُتخذ بعد ذلك قرار نهائي بشأن القمة.

وتجرى ألمانيا منذ سبتمبر الماضي جهود للتوسط لحل النزاع والحيلولة دون حدوث حرب بالوكالة في ليبيا على غرار سورية، وهو ما يتطلب أولا حظر توريد أسلحة إلى هناك.

ويتولى مساعي الوساطة ديوان المستشارية في برلين ووزارة الخارجية الألمانية، وتم عقد أربعة اجتماعات تحضيرية من قبل، وكان آخرها الأسبوع الماضي.

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