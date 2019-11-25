الوفاق تبحث أوضاع طلبة الطيران التجاري الدارسين بالخارج

التقى عضو المجلس الرئاسي وزير التعليم المكلف بحكومة الوفاق محمد عماري، أمس الأحد، وزير المواصلات المفوض ميلاد معتوق لمناقشة أوضاع طلبة الطيران التجاري والمراقبين الجويين الدارسين في الخارج.

وأوضحت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال اللقاء الاتفاق على آلية بين الوزارتين لتنفيذ قرار المجلس الرئاسي، بشأن نقل تبعية الملف لوزارة المواصلات، كما ناقش الحضور، عددًا من الصعوبات التي تواجه الطلبة ووضع حلول عاجلة لها خلال العام المالي الحالي والعام المالي القادم.

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