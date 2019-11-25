ليبيا الـ 12 من بين أكثر الدول تأثرا بالإرهاب

جاءت ليبيا في الترتيب الـ12 ضمن القائمة التي صدرت بتقرير مؤشرات الإرهاب في العالم الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام في أميركا.

وبينما احتلت ليبيا المركز الـ12 من بين دول العالم الأكثر تأثرا بالإرهاب، جاءت أفغانستان في المرتبة الأولى وتراجع العراق إلى المركز الثالث بعد سقوط تنظيم داعش واندحاره في بلاد الرافدين.

ومؤشر الإرهاب العالمي GTI هو تقرير شامل لمعهد الاقتصاد والسلام بأميركا، حول ما يتعلق بالإرهاب وانتشاره في العالم على مدار السنوات الخمسين الماضية، التي تغطي الفترة من بداية عام 1970 إلى نهاية عام 2018، مع التركيز بشكل خاص على المؤشرات منذ عام 2014 الذي يتوافق مع بداية سقوط داعش العراق.

وانخفض عدد القتلى بسبب الإرهاب للعام الرابع على التوالي، بعد أن بلغ ذروته في عام 2014، فيما ربط التقرير هذا التراجع في أعداد الوفيات بالنجاحات العسكرية ضد داعش وبوكو حرام في أفريقيا جنوبي الصحراء، كما سجلت الصومال ثاني أكبر انخفاض في عدد الوفيات للسنة الثانية على التوالي.

لم تذكر ليبيا بشكل واضح في ملخص التقرير إلا عبر إشارات عامة إقليمية وقارية عن أنماط تأثير الإرهاب وتداخلاته حيث جاء في المؤشرات أن الصراعات هي المحرك الرئيسي للإرهاب، فأكثر من 95% من الوفيات الناجمة عن الإرهاب تحدث في البلدان التي تشهد حروبا وصراعات كما أحاط التقرير بالأضرار الاقتصادية الوخيمة على مستوى الفرد والدخل القومي لكل بلد ظهر فيه الإرهاب واستفحل.

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