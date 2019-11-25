إيطاليا تجدد مطالبتها بإغلاق مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا

جددت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي، أمس الأحد، مطالبتها بضرورة إغلاق مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا.

وقالت لامورجيزي في تصريحات صحافية، “يجب تغيير مذكرة 2017 مع ليبيا. الممرات الإنسانية يجب تسريعها.. ينبغي إغلاق معسكرات الاعتقال تدريجياً وإسناد المسؤولية إلى الأمم المتحدة، اتفاق مالطا لايزال يعمل. كانت هناك خطوة إلى الأمام من جانب فرنسا وألمانيا تطالب بتقديم طلب مشترك بشأن توزيع المهاجرين. إنها إشارة إلى أن التوجه نحو معالجة القضية يتغير، وهو أوروبي”.

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