مركزي البيضاء يبحث تحسين مؤشر الانتشار المصرفي

عقدت اللجنة المشكلة من قبل محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء، علي الحبري، بخصوص الانتشار المصرفي لسنة 2019، أمس الأحد، اجتماعها الثالث بمدينة بنغازي، لمناقشة ملف تحسين المؤشر الخاص بالانتشار المصرفي.

وأوضح المكتب الإعلامي للمصرف، أن اللجنة استعرضت خلال الاجتماع نماذج الاستبيانات المعدة من قبل اللجنة بخصوص تحسين المؤشر الخاص بالانتشار المصرفي.

يشار إلى أن اللجنة تتكون من عضوية كل من خالد الزوام إدارة الشؤون المصرفية، ومحمد زوبي مدير إدارة الرقابة المكتبية، وهيثم المنصوري موظف بوحدة الاستقرار بالمصرف، وعبدالغفار المنفي رئيس مركز الدراسات الاكتوارية، وأنس بعيرة رئيس مركز الإدارة العامة والتطوير المؤسسي بجامعة بنغازي بالإضافة إلى عدنان نافو وعيسى الفضلي من جامعة بنغازي.

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