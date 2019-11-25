شركة الكهرباء تعلن صيانة محطة تمسان

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الإثنين، تنفيذ أعمال الصيانة لإحدى محطات تمسان «جنوب غرب ليبيا».

وأوضحت الشركة أن أعمال الصيانة التي نفذتها فرقة صيانة الجهد المتوسط الشاطئ لمحطة «66 ك ف تمسان» تأتي في إطار الاستعداد لفترة الذروة الشتوية، حسب ما نشرت على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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يشار إلى أن الشركة العامة للكهرباء أعلنت أمس أن فنيي ومهندسي دائرة توزيع الهضبة نفذوا أعمال صيانة لكابل ضغط عالي معطوب من محطة 30 سيدي المصري إلى معهد طرابلس.

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