بعد 4 سنوات في لبنان.. محامي هانيبال القذافي: الإفراج عن موكلي قريبا

كشف المحامي محمد مظلوم-الوكيل السابق لـ هانيبال نجل الزعيم الراحل معمر القذافي-، أن موكله هنيبال القذافي قد يتم الإفراج عنه من سجنه في لبنان قريباً.

وقال مظلوم في تصريحات لـ”العربية.نت”، “إن قضية هانيبال القذافي المتعلقة باختطاف الإمام موسى الصدر، متوقّفة منذ أشهر عند المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة، وهناك احتمال كبير ألا تصدر المحكمة قراراً بإدانته بالاستناد إلى أقواله التي نفى فيها ضلوعه في قضية اختطاف الإمام الصدر ورفيقيه”، وأضاف مظلوم، “لا علاقة لموكلي هانيبال باختطاف الإمام الصدر، لأنه كان طفلاً لا يتجاوز السنتين عندما وقعت الحادثة، وهو أكد لي ذلك مراراً، ونحن بانتظار أن يتم تحديد موعد للمحاكمة كما تقتضي أصول المحاكمات في لبنان”.

يشار إلى أنه في ديسمبر 2019، يُكمل هانيبال القذافي أربعة أعوام في السجن في لبنان، على خلفية قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين الذين اختفوا في ليبيا عام 1978، بعدما أوقف في ديسمبر 2015 عندما كان بمثابة “لاجئ سياسي” في سوريا، قبل أن يُخطف من هناك ويُسلّم للأجهزة اللبنانية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا