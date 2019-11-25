انقطاع الاتصالات عن المنطقة الجنوبية

أعلنت شركة المدار الجديد انقطاع خدمة الاتصالات والإنترنت عن المنطقة الجنوبية، والمنطقة الممتدة من سيلين ومسلاتة إلى سرت.

وأشارت إلى قطع وصلة الربط «كابل الألياف البصرية»، الخاص بالشركة الناقلة، وجار العمل على إصلاح العطل، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وتقدمت الشركة باعتذار إلى المشتركين لديها، ويعد هذا الانقطاع الرابع منذ مطلع شهر أكتوبر الجاري، والتي تقع نتيجة قطع أحد الكوابل في أعمال الحفر العشوائية.

وسبق أن وجه مسؤولون بالشركة نداء إلى المواطنين للمحافظة على البنية التحية للاتصالات وكوابل الألياف البصرية، والتي تعد ضرورية لقيام المؤسسات بعملها.

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