البرنامج الإنمائي في ليبيا يسلم 35 مضخة مياه إلى سبها

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، تسليم أكثر من 30 مولدًا و35 مضخة مياه غاطسة إلى بلدية سبها لتعزيز إمدادات المياه بالمدينة.

وأوضح البرنامج الأممي، عبر موقعه الرسمي، أن أكثر من 140،000 شخص سيستفيد بشكل مباشر أو غير مباشر، من إمدادات المياه التي وصلت إلى سبها، والتي تأتي كجزء من خطة دعم الاستقرار في ليبيا (SFL)، حيث ستوفر المولدات الطاقة الاحتياطية لمضخات آبار المياه الغاطسة لمواجهة عدم استقرار الطاقة وانقطاع التيار الكهربائي، مشيرا إلى أن الخطوة تهدف إلى تلبية احتياجات المجتمع من مياه الشرب من خلال توفير جميع المعدات اللازمة لتشغيل 35 بئراً في سبها.

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