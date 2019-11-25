“الظواهر السلبية” يضبط 400 مهاجر غير شرعي بإجدابيا

إجدابيا-العنوان

ضبط عناصر جهاز مكافحة الظواهر السلبية و الهدامة، أكثر من 400 مهاجر غير شرعي بمدينة أجدابيا، بسبب عدم حملهم إجراءات رسمية أو ثبوتية.

ووفق بيان للجهاز اليوم، تبين أن المهاجرين دخلوا إلى ليبيا بطرق مختلفة غير شرعية؛ مشيرا إلى أنهم بعد أن تم تطبيق الكشف الصحي عليهم أتضح إصابتهم بأمراض عدة تنتقل بأبسط الأسباب.

وأكد الجهاز أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالتهم إلى الجهات ذات الاختصاص.

كما أعلن الجهاز أنه قام بحجز 500 مركبة بمدينة إجدابيا، بسبب عدم وجود أوراق ثبوتية وغير مسجلة بمنظومة المرور بالمدينة.

ويأتي القرار بعد انتشار موسع في عدة نقاط ومفترقات بالمدينة ومداهمات واسعة، يشنها عناصر الجهاز وفق قرار القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، بخصوص تأمين ونقل جزء من حملات الجهاز لمدينة إجدابيا.