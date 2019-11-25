قائد ميداني بمسلحي الوفاق: حفتر يجز بقوة كبيرة من المشاة لتحقيق تقدم.. وحكومة الوفاق مغيبة وبها قصور

طرابلس-العنوان

طالب القائد الميداني التابع لمسلحي الوفاق ناصر عمار بتوفير منظومة للدفاع الجوي وأسلحة وذخائر مكافئة للقوة القتالية للقوات المسلحة العربية الليبية.

وأضاف عمار في تصريحات عبر قناة ليبيا الأحرار “إن الشباب في محاور القتال يترقبون وقفة جادة من حكومة الوفاق لحسم المعركة، ولكن الحكومة مغيبة وبها قصور كبير”.

وقال عمار ” إن حفتر يجز بقوة كبيرة من المشاة لتحقيق تقدم وخرق المحاور خصوصا في محوري الخلطات وخلة الفرجان”.

وكان قد أكد المتحدث باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري السبت، أن القيادة العامة حددت منطقة حظر جوي فوق طرابلس وما حولها تبدأ من غرب طرابلس قرب الزاوية وتمتد حتى مقر الكلية العسكرية للبنات سابقا ويمتد لمزرعة النعام بتاجوراء حتى القربولي وجنوب شرق ترهونة وغرباً حتى معسكر الرابطة انتهاء بمنطقة الماية.