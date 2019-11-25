داخلية المؤقتة: الحكومة المؤقتة والقيادة العامة قاب قوسين أو أدنى من دخول طرابلس

ليبيا – قال وكيل وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة البهلول الصيد إن زيارته لمدينة صبراتة تخللها العديد من الإجتماعات مع عميد البلدية والتواصل مع بعض القيادات الإجتماعية والأمنية و السياسية.

الصيد أشار في تصريح لقناة”ليبيا روحها الوطن” أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الهدف الرئيسي من الذهاب لصبراته هو التواصل مع القيادات خاصة بعد إصدار رئيس الحكومة قرار بإنشاء فرع لديوان رئاسة الوزراء في المنطقة الغربية حيث تم إختيار المدينة لافتتاح المقر بالإضافة لعزم الحكومة افتتاح ديوان لوكيل وزارة الداخلية بالمنطقة الغربية في المدينة.

وأوضح أن الديوان الذي سيتم افتتاحه بالمدينة سيقدم خدمات لكافة المدن والبلديات التي تتبع الحكومة المؤقتة والواقعة تحت سيطرة القيادة العامة، موجهاً رسالة لكل الليبيين والمدن التي هي تحت حكم المليشيات و الصخيرات مفادها أن الحكومة المؤقتة قريبه منكم والقيادة العامة قاب قوسين أو أدنى على طرابلس سواء بالمستوى القيادي و العسكري أو السياسي.

وأفاد أن الوضع الأمني في صبراته جيد جداً بظل وجود الجيش بالمدينة وتفعيل مديرية الأمن، كاشفاً عزمهم إجراء زيارات لبلديات أخرى ومديريات الأمن والإطلاع على أوضاعها بالإضافة للتواصل مع المواطنين.

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