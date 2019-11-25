السوق الرسمية: انخفاض الدولار أمام الدينار

انخفض الدولار بمقدار طفيف أمام الدينار في السوق الرسمية اليوم الإثنين، مسجلا 1.4072 دينار، بعد أن سجل في تعاملات أمس الأحد 1.4074 دينار، حسب أسعار المصرف المركزي طرابلس.

في المقابل، ارتفع الجنيه الإسترليني من 1.8062 أمس الأحد إلى 1.8082 دينار سجلها في تعاملات اليوم، كما ارتفعت العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) من 1.5511 د‫ينار إلى 1.5516 دينار.

وانخفض الين الياباني أمام الدينار، فقد سجلت 100 ين ياباني 1.29 دينار بعد أن بلغت أمس 1.3 دينار، فيما ارتفع اليوان الصيني من 0.199 إلى 0.2 دينار.

وارتفعت الليرة التركية بمقدار طفيف، فصعدت من 0.2463 إلى 0.2465 اليوم، فيما حقق الفرنك السويسري 1.411 دينار، بعد أن بلغ في تعاملات الأحد الرسمية 1.4106 دينار.

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