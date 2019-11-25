الداخلية الإيطالية تطالب بإغلاق معسكرات إحتجاز المهاجرين في ليبيا

ليبيا – طالبت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي أمس الأحد بإغلاق معسكرات احتجاز المهاجرين في ليبيا.

لامورجيزي وفقاً لما أوردته وكالة “نوفا” الإيطالية قالت:” يجب تغيير مذكرة 2017 مع ليبيا،الممرات الإنسانية يجب تسريعهاوينبغي إغلاق معسكرات الاعتقال تدريجياً وإسناد المسؤولية إلى الأمم المتحدة”.

وأضافت لامورجيزي: “اتفاق مالطا لايزال يعمل وكانت هناك خطوة إلى الأمام من جانب فرنسا وألمانيا تطالب بتقديم طلب مشترك بشأن توزيع المهاجرين وإنها إشارة إلى أن التوجه نحو معالجة القضية يتغير وهو أوروبي”.

وفيما يتعلق بتدفقات الهجرة، أشارت لامورجيزي إلى أنه في سبتمبر الماضي زادت تدفقات المهاجرين من تونس بسبب الوضع السياسي وعدم الاستقرار،موضحة أنه في نوفمبر عاد إلى المتوسط 693 وافدا مقابل 980 في نوفمبر 2018 “.

وزيرة الداخلية الإيطالية لفتت إلى أن هناك سفينتان من المنظمات غير الحكومية على متنها مهاجرون طلبوا ملاذًا آمنًا إلى إيطاليا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية