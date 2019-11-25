تدريب 6 منظمات مجتمع مدني في دعم التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب

تعقد وكالة «المساعدة التقنية» الفرنسية ومنظمة «خبراء فرنسا»، تدريبًا لممثلين عن 6 منظمات مجتمع مدني ليبية؛ لبناء قدراتها، وتمكينها من دعم التمكين الاقتصادي للشباب والنساء وريادة الأعمال.

ويمول الاتحاد الأوروبي هذا النشاط، بالتعاون مع وزارة التخطيط في حكومة الوفاق، حسب بيان على صفحة برنامج «دعم ليبيا في التكامل الاقتصادي والتنوع والاستخدام المستدام» بموقع التواصل «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

واُختيرت المنظمات المشارِكة في البرنامج بواقع منظمتين من الجنوب وهما الجمعية الوطنية للتنمية المستدامة من بلدية وادي البوانيس، ومؤسسة البر والتقوى المدنية الخيرية من مدينة مرزق، ومن الشرق «الميزان للتنمية وفاب لاب ليبيا لتنمية الإبداع التقني من مدينة بنغازي»، و«منظمة مسارات للسلام والتنمية من مدينة الزاوية، ومنظمة مجتمع هكسا للتنمية التكنولوجية من مدينة طرابلس» ممثلتين عن الغرب.

وأشار البيان إلى أن «معايير الاختيار تضمنت أهمية المهارات والقيمة المضافة للمستندات المرسلة من قبل المؤسسة ومعايير التشغيل المالية، وستستفيد المنظمات أولًا من تدريب كامل، قبل أن تبدأ في دعم خمس سيدات أعمال، مما يساعدهن على تطوير أعمالهن»، لافتًا إلى أن صاحبات المشاريع، من خلال هذا الدعم، ستتمكنَّ من الحصول على المشورة العملية والمساعدة الجماعية.

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