باشاغا يشدد على ضرورة محاسبة معرقلي مسار أمن الدولة

عقد وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، اليوم الاثنين، اجتماعا أمنيا موسعا ضم مدير الإدارة العامة للدعم المركزي، ورئيس مصلحة أمن المرافق، والمنشآت ورئيس الإدارة العامة للعمليات الأمنية، ومدير أمن طرابلس المكلف، ورئيس مكتب المتابعة، ورئيس مكتب الإنتربول المكلف ومدير الإدارة القانونية، ومدير مكتب المعلومات والتوثيق، ومدير إدارة الشؤون الإدارية.

وأكد باشاغا، خلال الاجتماع على أن استتباب الأمن وبسطه عامل أساسي ومهم في بناء الدول والمجتمعات، مشددا على ضرورة محاسبة معرقلي مسار أمن الدولة من خلال التعدي على المؤسسات الحيوية للدولة.

وأوضح باشاغا بأن وضع خطة أمنية مشددة مهمة من خلال إنشاء غرفة أمنية مشتركة تعمل وفق قوة الدولة والتنسيق الدولي، مشيرا إلى ضرورة إعداد خطة إعلامية محكمة للرد على الإعلام المضاد من خلال الشائعات والأخبار الكاذبة التي يتشدق بها من هم على هرم هذه المؤسسات الإعلامية المضللة.

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