اخبار ليبيا الان

القبي : متأكد من صحة مصادري بشأن تدمير طائرات الوطية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعرب عضو فريق ” البركان ميديا ” التابع للمركز الإعلامي بـ ” بركان الغضب ” عن استغرابه من تكذيب ما نشره الليلة الماضية حول قصف وتدمير قاعدة الوطية الجوية رغم ثقته في مصادره التي قال أنها أعلمته بذلك .

وقال القبي وهو أيضًا مسؤول في هيئة الثقافة بحكومة الوفاق عبر صفحته الرسمية أنه غير مهتم لمن يكذبه وانه مهتم فقط لمن وصفهم بـ ” الأحرار من متابعيه الذين يعرفون بأن أخباره مؤكدة وصحيحة ” .

وأضاف بأن وضع قوات الجيش في الوطية متردي وأن الأصعب هو أن هناك خلافات كبيرة بين القوات نفسها لدرجة التشابك بالسلاح وإعلاق الطرق وتسجيل الإنسحابات ! .

وكان القبي قد أعلن الليلة الماضية عن تدمير طائرة حربية واثنان مسيرة  في قاعدة الوطية وقال أن النيران لا زالت تشتعل في الوطية جراء القصف الجوي التابع لهم ، لكن بعض من متابعيه أثاروا تساؤلات عن سبب عدم وجود هذا الطيران في طرابلس اذا كانت له القدرة على قصف الوطية .

المرصد – متابعات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك