سرت: اجتماع موسع في إطار الجهود المبذولة للإعداد لمشروع بناء السلام

نظم صندوق الأمم المتحدة للسكان، اجتماعا موسعا مع عميد بلدية سرت، مختار المعداني، وممثلين عن مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة اليونيسيف، وذلك في إطار الجهود المبذولة للإعداد لمشروع بناء السلام .

وأكد المعداني في هذا الاجتماع، على أهمية وضع الشباب في قلب المشروع، كما أطلع ممثلي وكالات الأمم المتحدة على الوضع الحالي، والتطورات الأخيرة في سرت، مبرزا أهمية التواصل والوجود الفعلي للوكالات على أرض الواقع.

هذا كما تم التنسيق بين ممثلي الأمم المتحدة والبلدية حول البعثة المشتركة للتقييم.

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