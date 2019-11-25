مداهمة وكر مخدرات وهجرة غير قانونية في جالو

داهم جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع الواحات أحد أوكار الترويج للمخدرات في أحد المنازل المؤجرة من شخص يحمل الجنسية التشادية .

وضبطت قوة الأمن أثناء المداهمة خمسة وسبعين غالوناً من وقود البنزين معدة للتهريب تقدر بخمسة آلاف لتر، كما تم العثور على 12 مهاجرٍا غير قانوني داخل المنزل.

وأُحيلت كافة المضبوطات إلى قسم البحث الجنائي بمديرية أمن الواحات جالو للاختصاص المكاني لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويذكر أن مديرية أمن الواحات بجالو قد طالبت المواطنين في وقت سابق بضرورة حصر المنازل المؤجرة وإبرام عقود وتسجيل أسماء المقيمين.

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