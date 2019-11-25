اخبار ليبيا الان

مداهمة وكر مخدرات وهجرة غير قانونية في جالو

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

داهم جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع الواحات أحد أوكار الترويج للمخدرات في أحد المنازل المؤجرة من شخص يحمل الجنسية التشادية .

وضبطت قوة الأمن أثناء المداهمة خمسة وسبعين غالوناً من وقود البنزين معدة للتهريب تقدر بخمسة آلاف لتر، كما تم العثور على 12 مهاجرٍا غير قانوني داخل المنزل.

وأُحيلت كافة المضبوطات إلى قسم البحث الجنائي بمديرية أمن الواحات جالو للاختصاص المكاني لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويذكر أن مديرية أمن الواحات بجالو قد طالبت المواطنين في وقت سابق بضرورة حصر المنازل المؤجرة وإبرام عقود وتسجيل أسماء المقيمين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك