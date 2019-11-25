الرقابة على الأغذية تطلق حملة تفاحتي صحتي بالمدارس الليبية

يعتزم مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، إطلاق حملة جديدة ضمن حملاته التي يقوم بها تحت شعار (تفاحتي صحتي) تستهدف المستهلك الصغير داخل المدارس العامة والخاصة.

وسيقوم المركز بجولات داخل المقاصف المدرسية والتفتيش عليها ومراقبة ما يقدم للأطفال من وجبات الافطار في فترة الدراسة، كما سيقوم المشرفين على الحملة بتقديم دروس تربوية للأطفال بأساليب حديثة لتسهيل استقبال المعلومة إليهم.

وأشار المسؤول الاعلامي في المركز، الى أنه سيتم تقديم هدايا تذكارية للأطفال لكي تكون حافزا لهم لتطبيق الدروس المقدمة.

وقال المسؤول الإعلامي، “بدأنا بالعاصمة طرابلس ومن ثم ستنطلق إلى مناطق ليبيا كاملة ومن المعلوم ان مركز الرقابة على الأغذية والأدوية يقوم بحملة الغذاء الآمن للجميع والقيام بالحملات التفتيشية على المحلات والمطاعم وقد لاقت الترحيب من قبل المواطنين لإظهار حقيقة بعض السلع المتداولة داخل المحلات المنتهية صلاحيتها وكذلك ضبط الشحنات الموردة والتي لا تتماشى مع المواصفات القياسية الليبية”.

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