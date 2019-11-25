تعليم الوفاق: الميزانية التشغيلية ستصل باكرا للمدارس

تفقد وكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان والتعليم العام عادل جمعة اليوم الأحد سير العملية التعليمية بعدد من المدارس والمرافق الخدمية التابعة لمراقبة التعليم ببلدية حي الأندلس وذلك خلال زيارة ميدانية قام بها لمدرستي غرناطة والأندلس وتجمع الاحتياط العام ومخازن الكتاب المدرسي بالبلدية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق أن وكيل الوزارة استمع خلال جولته التي رافقه فيها مراقب التعليم بالبلدية محمود الككلي من المراقب وبعض القائمين على العملية التعليمية بالبلدية إلى أبرز الصعوبات والعقبات التي تعترض سير الدراسة بالبلدية، واطمأن منهم علي وصول جميع عناوين الكتاب المدرسي إلى التلاميذ وكذلك على الانتهاء من توزيع كراسات التحضير والخطاطات للمعلمين والمعلمات.

وشدد وكيل الوزارة خلال لقائه عدد من مديري المكاتب والأقسام بالمراقبة على ضرورة تفعيل مختلف ميادين النشاط المدرسي، مؤكداً بأن الوزارة ستولي هذا الجانب اهتماما خاصاً وغير مسبوق هذا العام، موضحاً أهميته في تفريغ الطاقات السلبية وتنمية التفكير وتعزيز روح العمل الجماعي لدى التلاميذ.

وأفاد الوكيل بأن الميزانية التشغيلية ستصل هذا العام مبكراً لكل المؤسسات التعليمية بهدف معالجة أوضاع المدارس وتوفير القرطاسية ومواد النشاط ومستلزمات النظافة المختلفة.

وأصدر تعليماته بضرورة استقبال الطلاب النازحين وتسهيل إجراءات قبولهم ، وتقدم بجزيل الشكر لكافة المعلمين والمعلمات والفريق الإداري والفني بالمؤسسات التعليمية علي حرصهم وتفانيهم في أداء مهامه المنوطة بهم.

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