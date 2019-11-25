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باشاغا: الناس ملوا من الفوضى وسنطارد من يبتزون الدولة

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، إن الدولة تواجه عدة أخطار منها «الإرهاب، وابتزازها من بعض المجموعات المسلحة»، مشددًا على أن «الناس ملوا من الفوضى وعدم قدرة الدولة على أداء دورها».

وأعلن باشاغا أن الوزارة بصدد «إطلاق منظومة بيانات عن الأشخاص الذي يتدخلون في عمل الدولة ويبتزونها ويفسدون الحياة العامة والسياسية ويسببون خللًا كبيرًا في مسيرة الدولة وقيادتها، ويعطلون مسيرة الإصلاح»، حسب مقطع فيديو منشور على صفحة وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، اليوم الإثنين.

وأضاف باشاغا، عقب ترؤسه اجتماعًا أمنيًّا في طرابلس، أنه تم «وضع خطة أمنية مشددة» تستكمل الخطة التي وُضعت بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة قبل اندلاع حرب العاصمة في شهر أبريل الماضي، التي هدفت إلى دعم الأمن والاستقرار في العاصمة طرابلس، وتشكيل بيئة أمنية تخضع إلى السيطرة والتحكم، ما يحقق الاستقرار السياسي، ويدفع بعجلة الاقتصاد.

ولفت إلى أن تلك الخطة «تستهدف حماية مؤسسات الدولة ومقراتها والمؤسسات المصرفية، والاستمرار في تأمين المواطنين».

واختتم: «حانت اللحظة المناسبة لاستكمال بناء الدولة؛ لأن ما يحدث في ليبيا يؤثر في الإقليم والعالم، فالفوضى غير مسموح بها، وهذه فرصة حقيقية لبناء الدولة، وإذا فشلت المحاولة، فإن المجتمع الدولي وكل دول الجوار سيقررون أشياء لا يحبها الليبيون من أجل فرض الاستقرار في البلاد»

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وكان باشاغا أعلن، صباح اليوم، «وضع خطة أمنية مشددة، من خلال إنشاء غرفة أمنية مشتركة تعمل وفق قوة الدولة والتنسيق الدولي»، مشددًا على ضرورة إعداد خطة إعلامية محكمة للرد على «الإعلام المضاد الذي يبث الإشاعات والأخبار الكاذبة».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • هههههه
    زي الحق!
    أمالا بطارد المعفنين اللي زيك و يحموا فيكم!
    إن لم تستحي…فأفعل و قل ما شئت!
    قربت يا غراب البين….قربت!

    رد

  • اولا وأخيرا – ليبيا قادرة على حفظ أمنها واستقرارها دون مساعدات دولية – بل بالعكس بدون مساعدات دولية ليبيا في أمن وامان ،
    كلامك صحيح – المشكلة هي العقدة التي تلازمت في عقول الادارة الحكومية – ربما المال والسلطة طغت على العقول – فتجردت النفوس من الانسانية والوطنية حتى بين أبناء الوطن الواحد .
    – عندما عشنا في بلادنا ليبيا كنّا نعرف ونرى المثل الليبي المعروف (( الليبي ، اللي بيا بيك )) ..!!!
    الان معظم الأدوار تغيرت بحسب المصالح وهذا سببه التفكك الاجتماعي والتهميش الذي اصبح واضح للعديد من الأطراف المهمة وهذا الذي خلفته هذه ثورة الفبراير – والمهم في الامر هو العاصمة طرابلس – العديد من المناطق الليبية يحاولون طمس الهوية الطرابلسية والزي الليبي التقليدي حتى داخل الاعلام – وادخلت علينا أشياء ليست من عرفنا وليست من الطابع الليبي المعروف لدى الجميع وهويات مصطنعة … هذا من الناحية الثقافية .
    ومن الناحية العملية – لم نرى اي تعينات للخريجين الجدد ودعم المهارات والصناعات الليبية – وإعطاءه القدر المالي من العناية …
    الحمد لله ليبيا دولة مترامية الأطراف – ويوجد بِنَا أطباء ممتازين ومهندسي على قدر عالي من الخبرة واساتذة وكتاب ومحللين اجتماعيتين – وحرفيين على قدر عالي من الجودة – وكل هذه الطاقات أصبحت مهملة ولم نرى اي اهتمام حقيقي بهذه المجالات ..!!!
    الحقيقة توقعنا….. ان الأطباء ستكون لديهم تجهيزات لا مثيل لها – تصل حتى للإسعاف الطاءر وتخصيص مروحيات خفيفة تص بين المستشفيات الليبية المحلية –!!
    توقعنا…. انشاء مركز أساسي للمهندسين والانشاءيين الليبيين يكون من ثلاث طوابق في وسط العاصمة – ويتخصص في ادارة المشاريع العامة والخاصة .
    توقعنا…. اجهزة مطافئ من الطراز الاول واليات جديدة ومتطورة –!!
    توقعنا…. ان المصانع الليبية ستعاد صيانتها ويكون اسمها من الماركات العالمية – مثل المعمورة وقاريونس وصناعات الغسول والاليات والجرارات ،،، وغيرها من الصناعات ….!!
    توقعنا … إقامة مشروع ومدرسة خاصة بالمخترعين الليبيين يقام معرضها كل نهاية السنة – ويلتقي فيها كل المخترعين الليبيين لتطوير انفسهم وتمنح جاءزة للاختراع الفاءز ….
    توقعنا…. ان الطرقات ستكون مضاءة بطرق حديثة – حتى الارصفة ستكون بإضاءة سفلية واضاءات جانبية على الطرقات ….
    توقعت مسابقة زرع الأشجار في الحداءق الليبية وإقامة مسابقة لأجمل حديقة بين البلديات …!!!!
    ولكن للاسف – وجدنا – ادارات وحكومة يتكلمون اكثر مما يفعلون مع وجود كل الإمكانيات – كما سبق وقلت …. متلازمة نكران الجميل والسلبية وعدم حب الوطن والعناية به بالطريقة الصحيحة .
    وهذا ما نراه اليوم –

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