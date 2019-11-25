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آمر الكتيبة 134 مشاة يوضـح الوضع في قاعدة الوطية وحقيقة تعرضها لإعتداء -فيديو

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أوضح الرائد أسامة مسيك آمر الكتيبة 134 مشاة – قيادة عامة – والمكلفة بحماية وتأمين قاعدة الوطية الجوية حقيقة الوضع الامني بشأن وقوع اعتداء على القاعدة الليلة الماضية.

ونفى الرائد أسامة مسيك آمر الكتيبة 134 مشاة – قيادة عامة – المكلفة بتأمين وحماية قاعدة الوطية الجوية، الأنباء المتداولة عن وقوع إعتداء هذه الليلة على القاعدة ومرافقها وطائراتها .

وأكد الرائد امسيك بدوره عدم صحة هذه الانباء بالكامل وشدد على أن الوضع مستقر وطبيعي وفيما يلي تسجيل فوري لتصريحه وفقاً لما نشرته صحيفة المرصد:

تصريح الرائد أسامة امصيك من قاعدة الوطية الجوية 24 نوفمبر 2019

تسجيل فوري | الرائد أسامة مسيك آمر الكتيبة 134 مشاة – قيادة عامة – المكلفة بتأمين وحماية قاعدة الوطية الجوية يكشف لـ #المرصد حقيقة الأنباء المتداولة عن وقوع إعتداء هذه الليلة على القاعدة ومرافقها وطائراتها . #ليبيا

Posted by ‎صحيفة المرصد الليبية‎ on Sunday, November 24, 2019

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  • باهى ..واضح ان احد مشاخخ الخوان شاهد ذلك فى المنام بعد ان تعاطى الحشيش وعاش فى اوهام فاكرين الشيخ الذى قال انه راى 8 حمامات اى ان مرسى سيكم مدتين 8 سنوات وطلع فنكوش هى حمامة واحدة سوداء والباقى طار ورايناه بيلعب فى بيضانه امام مسئولة اوربية بيضاء وحلوة فكرته بخيام النكاح

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