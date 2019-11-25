بعد توقف 4 عقود.. حقل مسلة يعود لإنتاج النفط

في ظل مساعي شركة الخليج العربي للنفط لزيادة إنتاج حقل مسلة نجح مهندسو الشركة ومستخدموها في ربط البئر 54-65 بخط الإنتاج.

ورفعت هذه الخطوة إنتاج حقل مسلة بمقدار 2,900 برميل من النفط في اليوم بعد أن كانت البئر مهجورة 40 عاما بسبب رداءة خصائص المكمن من حيث المسامية والنفاذية.

وعملت الفرق الفنية بالشركة طيلة الفترة الماضية على إعادة الدخول إلى البئر وتغيير مساره باستخدام تقنية الحفر الموجه المائل.

وتعد شركة الخليج أول شركة في أفريقيا وأوائل الشركات العالمية التي تستخدم هذه التقنية.

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