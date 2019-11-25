أمن طرابلس: ضبط متهم بالنصب

أعلنت مديرية أمن طرابلس ضبط شخص متهم بالنصب عبر كتابة صكوك مزورة مقابل الحصول على سلع غذائية.

وبينت مديرية أمن طرابلس أن مكتب البحث الجنائي طرابلس تلقى شكوى محالة من النيابة تتعلق بتعرض المواطن ( ا.ف) لواقعة نصب من مجموعة اشخاص مجهولين بصكوك مصدقة حيث تم النصب عليه في بضاعة متمثلة في كمية من السلعة الغذائية (تن) قيمتها 115.000 د.ل وشكوى أخرى من المواطن (ع.ج) تم النصب عليه من قبل مجموعة مجهولة بصكوك مزورة في سلعة غذائية متمثلة في زيت أكل قيمتها 96000 د.ل، حيث تم تفعيل الشكوى وضبط أقوال المجني عليهما وجمع المعلومات والاستدلالات الكاملة، وتم القاء القبض على المتهم ( ا.م.ن) وبعد التحقيق معه اعترف بقيامه مع اشخاص مجهولين بعملية النصب واستلامه لمبلغ مالي قيمته 1000 دولار كما اعترف بقيمه باستلام الصكوك المزورة وتسليمها.

وأوضحت مديرية الأمن أنه بالرجوع لمحاضر الشرطة تبين أن من قام بعملية النصب شخصين ليبيين يقومان بالدخول إلى سوق ليبيا المفتوح عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي وتحديد البضائع والاتصال بأصحاب هذه المحلات وإرسال الصكوك المصدقة المزورة يوم الخميس واستلام البضاعة قبل عطلة نهاية الاسبوع وبيع تلك البضائع، وجرى اتخاذ الإجراءات بشأنه وأحيل إلى النيابة العامة.

وأشارت مديرية الأمن أن باقي التشكيل العصابي كان يستخدم شفرات بأسماء أشخاص آخرين واستطاع رجال البحث التوصل للشخص ثاني وهو أحد المخططين لعمليات التزوير وتم التعميم على أوصافه وجاري البحث عنه لضبطه.

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