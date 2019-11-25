الخليج العربي للنفط توقع عقدا مع شركة “أر بي إس” الإنجليزية

بنغازي-العنوان

وقعت شركة الخليج العربي للنفط، اليوم الاثنين، عقدا مع شركة “أر بي إس” الإنجليزية عقد لتنفيذ خدمات مسح وإزالة الألغام ومخلفات الحروب بالامتياز (57) بمسطح برقة، بهدف تهيئة المنطقة لتكون آمنة للاستخدام الإنتاجي من قبل فرق المسح السايزمي، وعمليات الاستكشاف.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس لجنة الإدارة محمد بن شتوان مع المدير الفني لشركة “أر بي إس” للطاقة والبيئة ديفيد دينمان.

ومن المقرر أن تبدأ شركة أر بي إس في نقل معداتها إلى ليبيا مطلع الأسبوع المقبل، بحسب المكتب الإعلامي للشركة.

وتأتي أهمية هذا العمل في تمكين شركة الخليج العربي للنفط من تنفيذ مستهدفتها بمسطح برقة، والعمل على رفع احتياطاتها النفطية وتعويض ما تنتجه الشركة من نفط وغاز.

يشار إلى أن الاجتماع حضره عضو لجنة الإدارة للاستكشاف والإنتاج والإمداد والمعلومات بشركة الخليج فضل الله احتيته، ومدير إدارة الجيوفيزياء صالح السنوسي.

وكانت قد أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أمس الأحد، أن شركة الخليج العربي للنفط تنتج 2900 برميل يوميا إضافية من حقل مسلة بعد ربط بئر جديدة.