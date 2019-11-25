الحكم المحلي تبحث حل أزمة النفايات

ترأس وكيل وزارة الحكم المحلي للشؤون الفنية عبدالباريء شنبارو اجتماع لجنة تحديد المكبات المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم (749) لسنة 2019 مع مندوبي المجالس البلدية الواقعة ضمن الاختصاص المكاني – مصراته ( زليطن – تاورغاء – بني وليد – مصراته ).

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الحكم المحلي أنه حضر الاجتماع مستشار النائب الأول للمجلس الرئاسي عماد المنشوف وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب بالوزارة ومندوبي عدد من الوزارات والهيئات والحرس البلدي .

وجرى خلال الاجتماع مناقشة آلية تحديد المكبات وحل أزمة النفايات التي تقع ضمن اختصاصات الشركة العامة للخدمات مصراته.

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